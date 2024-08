Landtags-SPD will Bäcker und Metzger stärker fördern

München: Die Zahl der Bäckereien und Metzgereien in Bayern geht weiter deutlich zurück. Wie aus einer Antwort der Staatsregierung an die Landtags-SPD hervorgeht, hat in den vergangenen zehn Jahren jeder vierte Bäcker und jeder sechste Metzger dichtgemacht. Zudem gibt es nur noch halb so viele Bäcker-Auszubildende, bei den Fleischer-Azubis liegt der Rückgang bei 40 Prozent. SPD-Fraktionschef Grießhammer sprach von erschreckenden Zahlen und verlangt eine stärkere Förderung für kleinere Handwerksbetriebe. Die SPD schlägt außerdem unter anderem kostenlose Fortbildungs- und Qualifizierungsprogramme vor, etwa für Quereinsteiger und Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.08.2024 17:00 Uhr