Landtag verabschiedet fraktionsübergreifende Israel-Resolution

München: Der Bayerische Landtag hat sich demonstrativ an die Seite Israels gestellt und will jüdisches Leben bei uns schützen. Gleichzeitig sagte das Parlament Antisemitismus in jeder Form den Kampf an. CSU, Freie Wähler, Grüne und SPD beschlossen am Abend eine gemeinsam erarbeitete Resolution. Die AfD, die an der Erarbeitung nicht beteilgt war, enthielt sich. Die Entschließung macht eine Reihe von Vorschlägen, wie jüdisches Leben im Freistaat gestärkt und die Beziehungen mit Israel vertieft werden sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.10.2024 22:00 Uhr