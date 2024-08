Landtag in NRW gedenkt der Solinger Attentats-Opfer

Düsseldorf: Eine Woche nach dem islamistischen Anschlag in Solingen hat der nordrhein-westfälische Landtag mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. In der anschließenden Debatte forderte Ministerpräsident Wüst eine schärfere Migrations- und Sicherheitspolitik. Der, so wörtlich, „barbarische und menschenverachtende Terror“ von Solingen sei ein Wendepunkt. Die Opposition warf der schwarz-grünen Landesregierung Versäumnisse bei der Bekämpfung der illegalen Migration und der Abschiebung abgelehnter Asylbewerber vor.

