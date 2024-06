Landrat in Neustadt-Aisch/ Bad Windsheim wird in Stichwahl bestimmt

Neustadt an der Aisch: Bei der Landratswahl in Neustadt-Aisch/ Bad Windsheim gab es kein klares Ergebnis: Der Kandidat der CSU und die Bewerberin der Freien Wähler müssen am 23.Juni in die Stichwahl. Außerdem gab es drei Bürgerentscheide im Freistaat: Im oberbayerischen Marktl sollen vier Windräder gebaut werden, in Erlangen gab es ein JA für die Stadt-Umland-Bahn zwischen Nürnberg, Erlangen und Herzogenaurach und in Regensburg ein NEIN der Bürger gegen die Stadtbahn.

Sendung: BR24 Nachrichten, 10.06.2024 01:00 Uhr