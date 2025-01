Landkreistag rät Städten und Gemeinden zum Rückzug von Online-Netzwerken

Berlin: Der Präsident des Deutschen Landkreistages, Brötel, hat Städten und Gemeinden empfohlen, sich aus Online-Netzwerken zurückzuziehen. Als Grund nannte er die momentan aufgeheizte Stimmung in der Gesellschaft. Den Zeitungen der Funke Mediengruppe sagte er, vor allem in den sozialen Netzwerken sinke das Niveau im Umgangston immer weiter. Die Netzwerke seien inzwischen vielfach Biotope der Respektlosigkeit geworden. Brötel appellierte daher an öffentliche Verwaltungen, sich ernsthaft zu überlegen, ob sie solche Plattformen künftig noch bespielen wollten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.01.2025 01:00 Uhr