Landkreise beklagen schleppende Einführung der Bezahlkarte für Asylbewerber

Berlin: Der Deutsche Landkreistag dringt auf mehr Tempo bei der Bezahlkarte für Asylbewerber. Auch nach dem Grundsatzbeschluss der Länder Mitte Juni ist das System erst in wenigen Bundesländern im Einsatz, darunter in Bayern. Die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Verbands, Vorholz, sagte der Rheinischen Post, man hoffe auf eine schnelle flächendeckende Einführung. In Bayern waren laut Innenministerium bis Mitte des Monats gut 43.000 Bezahlkarten ausgegeben. Die bundesweite Verzögerung hängt unter anderem mit Problemen bei der Auftragsvergabe zusammen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2024 12:00 Uhr