Landkreise beklagen prekäre Finanzlage

Berlin: Die Finanzlage vieler Landkreise in Deutschland hat sich offenbar deutlich verschlechtert. Wie Verbandspräsident Sager, der "Welt am Sonntag" sagte, konnten fast drei Viertel der ingesamt 294 Landkreise im vergangenen Jahr keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen. Als Grund nannte Sager die fortwährend neuen Aufgaben, die den Landkreisen übertragen würden. Wenn Bund und Länder nicht mehr Geld zur Verfügung stellten, werde es Einschnitte geben. So könnten etwa Zuschüsse für Sportvereine, Museen, Büchereien oder Musikschulen gekürzt oder ganz gestrichen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.08.2024 20:00 Uhr