Landkreis Günzburg zahlt schon fast zwei Millionen Euro an Hochwasserhilfe aus

Günzburg: In Bayern werden nach und nach die Hilfen für Hochwasseropfer ausgezahlt. Im Landkreis Günzburg erreicht die finanzielle Unterstützung der Staatsregierung die Geschädigten offenbar sehr schnell. Das Landratsamt hat nach eigenen Angaben schon mehr als 600 Anträge bearbeitet und fast zwei Millionen Euro ausgezahlt. In den meisten Hochwassergebieten entspannt sich die Lage. Nach der Stadt Regensburg hat auch der Landkreis Dillingen den Katastrophenfall aufgehoben. In Passau will die Stadtverwaltung noch abwarten, wie sich der Pegel des Inn entwickelt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.06.2024 01:00 Uhr