Landgericht Traunstein verurteilt Schleuser zu sechseinhalb Jahren Haft

Traunstein: Das Landgericht hat einen 24 Jahre alten Schleuser zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Georgier am Einschleusen von mindestens 87 Menschen beteiligt war. Als Mitglied einer Bande sei er fünf Mal unterwegs gewesen, um eine optimale Route auszukundschaften. In einem Fall habe er selbst das Schleuserfahrzeug gesteuert. Unmittelbar vor seiner Festnahme in Berchtesgaden hatte der Mann zu flüchten versucht. Dabei hätte er fast eine Bundespolizistin überfahren. Die Frau konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite retten. Der Angeklagte und die Staatsanwaltschaft haben das Urteil akzeptiert, es ist bereits rechtskräftig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.07.2024 16:00 Uhr