Landesweite Demonstrationen gegen Frankreichs Rechtspopulisten erwartet

Paris: In Frankreich sind heute und morgen zahlreiche Protestaktionen gegen die erstarkten Rechtspopulisten geplant. Gewerkschaften, Parteien und Organisationen haben zu Demonstrationen aufgerufen. Nach Angaben aus Polizeikreisen wird mit bis zu 350.000 Teilnehmern gerechnet. Allein in Paris könnten bis zu 100.000 Menschen auf die Straße gehen. Die rechtsnationalistische Partei Rassemblement National hatte bei der Europawahl mit 32 Prozent abgeschnitten. Ende des Monats wird es in Frankreich Neuwahlen im Parlament geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 11:00 Uhr