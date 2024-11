Landessynode beschließt Haushalt und Frauenquote

Amberg: Die Landessynode der Evangelischen Kirche in Bayern will die Gleichberechtigung stärker fördern. Bei der Herbsttagung in Amberg hat das Kirchenparlament beschlossen, dass es für alle Leitungsebenen eine flexible Frauenquote gibt – sie liegt zwischen 40 und 60 Prozent. Außerdem soll bei der Berufung von Oberkirchenräten ein Gleichstellungsbeauftragter in die Auswahlverfahren einbezogen werden. Die Landessynode hat auch den Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet: Er sieht Erträge in Höhe von 971 Millionen Euro vor.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 18:00 Uhr