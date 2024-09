Landeshauptstadt München errichtet neue Geothermie-Anlage

München: Im Osten der Landeshauptstadt entsteht eine neue Geothermie-Anlage. Sie soll nach ihrer Fertigstellung 2033 die Wohnungen von 75.000 Menschen mit Wärme versorgen. Zum Spatenstich war am Vormittag Bundeswirtschaftsminister Habeck in München. Er lobte die Landeshauptstadt für ihre Bereitschaft, auf Erdwärme zu setzen. Die Anlage ist bereits die siebte der Stadtwerke München und gilt aktuell als größtes Geothermie-Projekt in Kontinentaleuropa. Größere gibt es laut Habeck nur in Island. Bei der Geothermie wird heißes Wasser aus der Erdkruste angezapft und zur Fernwärmeversorgung genutzt. Laut Habeck könnte mit dieser Technik ein Viertel der deutschen Wärmeversorgung gesichert werden.

