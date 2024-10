Landesgartenschauen in Wangen und Kirchheim gehen zu Ende

Wangen: Nach mehr als 160 Tagen endet dieses Wochenende die Landesgartenschau im Allgäu. Zum Abschluss soll es ein großes Feuerwerk geben. Die Bilanz fällt positiv aus. Mehr als 950.000 Menschen haben die Schau seit April besucht, deutlich mehr als erwartet. Auch die Landesgartenschau in Kirchheim bei München geht morgen zu Ende. Zum Endspurt kommt der High-Tech-Drache „Fanny“ vom Further Drachenstich auf die Schau. Der größte vierbeinige Schreitroboter der Welt ist knapp 16 Meter lang und fünf Meter hoch. Morgen soll er in zwei Feuershows für die Landesgartenschau 2025 in der Oberpfalz werben.

