Landesgartenschau in Kirchheim verzeichnet 510.00 Besucher

Kirchheim: Die Veranstalter der Landesgartenschau haben eine positive Bilanz gezogen. Man habe 510.000 Besucher registriert - trotz vieler Regentage. Die Landesgartenschau in Kirchheim bei München ist heute nach 145 Tagen zu Ende gegangen. Das Gelände wird in drei Wochen für die Allgemeinheit zugänglich sein. Der Park verbindet die Ortsteile Heimstetten und Kirchheim. Die nächste Landesgartenschau findet im kommenden Jahr in Furth im Wald statt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 21:00 Uhr