Landesbund für Vogel- und Naturschutz warnt vor Gefahr für Tiere durch Feuerwerk

München: Der Landesbund für Vogel- und Naturschutz bittet beim Silvesterfeiern Rücksicht auf die Natur zu nehmen. Viele Wildtiere würden besonders unter der Böllerei leiden. Vögel schreckten durch den Lärm auf und prallten gegen Fensterscheiben. Das Gehör von Eichhörnchen, Rehen oder Kaninchen werde teilweise durch die Böllerexplosionen geschädigt. Außerdem warnt der LBV, manche Tiere würden in ihrem Winterschlaf gestört, was lebensbedrohlich für sie sei. Wer nicht ganz aufs Böllern verzichten wolle, solle zumindest keine allzu lauten Knallkörper und keine ganz grellen Raketen verwenden. Grundsätzlich, so der LBV, sollte man auch nicht an Orten böllern, an denen vielen Wildtiere leben, wie Parks oder Feldränder.

Sendung: BR24 Nachrichten, 31.12.2024 07:45 Uhr