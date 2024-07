Landauer müssen Trinkwasser weiter abkochen

Landau an der Isar: In der Stadt Landau und einigen Orten in der Umgebung muss das Trinkwasser weiterhin abgekocht werden. Das gaben die Stadtwerke Landau nach Vorliegen der neuesten Trinkwasseranalysen bekannt. Zumindest die Ursache der Verunreinigung scheint jetzt aber klar zu sein. Offenbar gibt es Probleme in der Wasseraufbereitungsanlage und nicht in den Tiefbrunnen. Heute soll eine weitere Wasserprobe entnommen werden, das Ergebnis der Untersuchung soll morgen vorliegen. Die Verunreinigung war vor einer Woche festgestellt worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.07.2024 12:00 Uhr