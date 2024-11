Lambsdorff hält Debatte über Waffenstillstand in Ukraine für verfrüht

Berlin: Nach Ansicht des deutschen Botschafters in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, ist die Zeit für Verhandlungen mit Russland über einen Waffenstillstand in der Ukraine noch nicht reif. Gerade bombardiere Russland jeden Tag die Ukraine, sagte Lambsdorff den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Er wolle keine Diskussion darüber beginnen, ob es eines Tages eine Kontaktlinie, eine Waffenstillstandslinie oder eine demilitarisierte Zone geben solle. "Das mögen alles Details für spätere Verhandlungen sein", sagte der Botschafter. Völlig klar sei aber, dass Europa eine Rolle bei der Suche nach einer Friedenslösung einnehmen werde. Es gehe dabei auch um die Sicherheit in Europa und in Deutschland.

