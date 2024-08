Lage nach Vulkanausbruch auf Island stabilisiert sich

Reykjavik: Nach dem Vulkanausbruch auf Island hat sich die Lage offenbar stabilisiert. Nach Einschätzung einer Expertin vom isländischen Wetteramt fließt die Lava zwar noch, hat sich aber nicht weiter ausgedehnt. Es mache nicht den Eindruck, dass die Lava demnächst die Hauptstraße erreiche, die von Nord nach Süd durch die Atlantikinsel führt. Vielmehr wirke es, als bilde sich um den Erdriss ein Lavasee, so die Wissenschaftlerin. Am Donnerstagabend hatte sich auf einer Halbinsel in der Nähe der Hauptstadt ein mehrere Kilometer langer Erdriss gebildet. Es war bereits der sechste Vulkanausbruch innerhalb von neun Monaten in dem Gebiet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 12:00 Uhr