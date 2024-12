Lage in der Ostsee laut Finnlands Präsident Stubb unter Kontrolle

Helsinki: Nach der erneuten Beschädigung eines Unterwasserkabels in der Ostsee ist die Lage nach den Worten von Finnlands Präsident Stubb unter Kontrolle. Vor Journalisten sagte er jedoch, man müsse weiterhin wachsam zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die sensible Infrastruktur nicht von externen Akteuren beschädigt wird. Estland hat bereits angekündigt, zum Schutz weiterer Unterwasserverbindungen eine Marinepatrouille in die Region zu schicken. Auch NATO-Generalsekretär Rutte erklärte angesichts des neuen Vorfalls, dass die Nato ihre militärische Präsenz in der Ostsee verstärken wolle. Und aus Schweden heißt es ebenfalls, die Überwachung des Schiffsverkehrs werde ausgeweitet. An dem Stromkabel Estlink 2 zwischen Finnland und Estland war am ersten Weihnachtsfeiertag eine Störung festgestellt worden. Finnische Behörden sprechen von Sabotage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 18:00 Uhr