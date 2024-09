Lage in den Hochwassergebieten in Bayern bleibt angespannt

Schwandorf: Trotz nachlassenden Regens ist auch die Lage in Bayern noch angespannt. Derzeit verlagern sich die Scheitelwellen, wie die des Regen, von Cham in den Landkreis Schwandorf. Bei Nittenau und Marienthal gilt Meldestufe 2 von 4, Felder und Wiesen sind überschwemmt. Auch die Rott im Landkreis Rottal Inn führt noch sehr viel Wasser, ähnlich wie die obere Vils im Landkreis Landshut, wenngleich hier die Pegel langsam sinken. In Passau, wo bereits gestern vorsorglich die Altstadt gesperrt wurde, hat die Donau die Meldestufe drei nicht mehr erreicht. Trotzdem bleibt man dort in Alarmbereitschaft, da die Donau morgen, mit erneuten Regenfällen, wieder anschwellen könnte. Sinkende Pegel werden derweil aus den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land gemeldet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2024 11:00 Uhr