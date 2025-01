Lagarde übt Kritik an der Wirtschaftspolitik des US-Präsidenten

Die Chefin der Europäischen Zentralbank, Lagarde, hat sich kritisch zu den von US-Präsident Trump angekündigten höheren Zöllen geäußert. In einem Interview sagte sie, Handelsbarrieren zum Schutz der inländischen Produktion zu erhöhen, sei ein fragwürdiger Ansatz - vor allem angesichts einer jetzt schon ausgelasteten Wirtschaft in den USA. Nach ihren Worten würde es viel Zeit in Anspruch nehmen, bis man dort zusätzliche Produktionsstätten aufgebaut habe. Trump droht der Europäischen Union mit Strafzöllen auf Waren, die in die USA geliefert werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.01.2025 11:00 Uhr