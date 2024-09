Ländliche Gegenden sind mit Post-Filialen unterversorgt

Bonn: Die Deutsche Post hat nach wie vor weniger Filialen auf dem Land als sie haben müsste. Laut Bundesnetzagentur gibt es 141 sogenannte unbesetzte Pflichtstandorte. Als Grund für die Schwierigkeiten nannte die Post den Strukturwandel auf dem Land. Wenn in einem Dorf der letzte Supermarkt schließe und keiner mehr als Partner bereitstünde, bleibe der Filialstandort unbesetzt. Bundesweit ist die Post zwar stark vertreten, die staatliche Pflicht von 12.000 Filialen wird weit übertroffen. In ländlichen Gebieten mit wenig ausgeprägter Einzelhandelsinfrastruktur sei die Einrichtung von Post-Filialen aber sehr herausfordernd, so ein Unternehmens-Sprecher.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2024 10:45 Uhr