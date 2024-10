Länderchefs beraten in Leipzig über Zukunft der Migrationspolitik

Leipzig: In der sächsischen Stadt beraten derzeit die Regierungschefs der Länder über die Zukunft der Migrationspolitik. Vor dem Treffen sprachen sich die Vertreter von CDU und CSU für eine härtere Gangart aus. Bayerns Ministerpräsident Söder sagte, es müsse nun eine "echte Wende" bei dem Thema geben. Nach seinen Worten sollten Flüchtlinge an den Grenzen zurückgewiesen werden. Söder sprach sich dafür aus, dafür das Asylrecht zu ändern. Der CSU-Chef verwies auf das Beispiel Polen. Das Land hat angekündigt, das Grundrecht auf Asyl vorübergehend auszusetzen. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen Wüst betonte, die Vorschläge lägen auf dem Tisch. So müsse es zum Beispiel mehr Möglichkeiten geben, Straftäter schneller abzuschieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.10.2024 15:00 Uhr