Länder einigen sich auf Rundfunkreform

Leipzig: Die Ministerpräsidenten der Bundesländer haben sich auf eine Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geeinigt. In dem einstimmigen Beschluss heißt es, dass ARD, ZDF und Deutschlandfunk sich "digitaler, schlanker und moderner aufstellen" und die Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürgern stärken müssten. Details werden soeben auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Demnach soll der öffentlich-rechtliche Rundfunk künftig mehr zusammenarbeiten und gemeinsame Plattformen entwickeln. Bei der Finanzierung des Öffentlich-Rechtlichen will man in Zukunft über neue Wege nachdenken. Die Rede ist von einem Systemwechsel. Bei einem Treffen im Dezember will man erneut über den Rundfunkbeitrag beraten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.10.2024 14:00 Uhr