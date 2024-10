Kurzarbeit bei Autozulieferer ZF in Passau ab November

Passau: Der Autozulieferer ZF Friedrichshafen führt an zwei Standorten in der niederbayerischen Stadt ab November Kurzarbeit ein. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, wurde die Maßnahme zusammen mit dem Betriebsrat beschlossen. Die Kurzarbeit ist demnach wegen eines anhaltenden Auftragsrückgangs notwendig und betrifft bis auf wenige Ausnahmen alle rund 4.500 Mitarbeiter in Passau. Es gebe eine deutlich schwächere Geschäftsentwicklung in der Produktion von Achsen und Getrieben für Bau- und Landmaschinen, heißt es weiter.

