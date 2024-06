Kurz vor EM-Auftakt Münchner Fanzone und Marienplatz überfüllt

München: Am Abend beginnt die Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel in der bayerischen Landeshauptstadt. Bereits am Nachmittag war der für rund 35.000 Personen ausgelegte Marienplatz überfüllt. Laut Polizei ging es friedlich zu. Die Stadtverwaltung teilte am Abend mit, die Fanzone im Olympiapark werde ebenfalls gesperrt. Dort ist eine Übertragung der Partie Deutschland-Schottland geplant, am Marienplatz nicht. Dort hatten aus Sicherheitsgründen vorübergehend keine U- und S-Bahnen gehalten.

