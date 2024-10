Kulturstaatsministerin lobt das Lesen zum Auftakt der Buchmesse

Frankfurt am Main: Zum Auftakt der Buchmesse hat Kulturstaatsministerin Roth die Kraft des Lesens gelobt. Die Grünen-Politikerin sagte wörtlich: "Je mehr wir lesen, lernen und vor allem wissen, desto bedeutungsloser wird die Angst, wird das Ressentiment und umso leidenschaftlicher unsere Lust am Neuen." Das mache Literatur zu einem Mittel gegen Populismus, Vereinfachungen und Hetze. Die Vorsteherin des Börsenvereins des deutschen Buchhandels, Schmidt-Friderichs, sagte, Lesekompetenz sei die Grundlage für gesellschaftliche Teilhabe. Nach ihren Worten verlässt dennoch jedes vierte Kind die Grundschule, ohne richtig lesen zu können. Die Auswirkungen seien fatal. Am Nachmittag wurde die 76. Buchmesse offiziell eröffnet - sie dauert bis Sonntag. Gastland ist Italien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.10.2024 18:00 Uhr