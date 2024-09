Kühnert und Djir-Sarai wollen "Herbst der Entscheidung"

Berlin: Die Generalsekretäre von SPD und FDP, Kühnert und Djir-Sarai, sehen nach der Wahl in Brandenburg Handlungsbedarf. Beide fordern vom eigenen Ampelbündnis einen - Zitat - "Herbst der Entscheidung". Dabei sieht Kühnert die Hauptaufgaben in der Sozialpolitik, Djir-Sarai beim Thema Asyl. Auch SPD-Chef Klingbeil sagte, in der Ampel stünden nun schwierige Entscheidungen an. CDU-Spitzenkandidat Redmann sagte, die Menschen wollten eine andere Politik und Taten statt Floskeln. Zufriedenheit mit dem Wahlergebnis herrscht bei AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht. AfD-Chefin Weidel sieht ihre Partei als Siegerin des Abends, BSW-Spitzenkdndidat Crumbach sprach von einem "großartigen Ergebnis".

