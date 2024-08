Kühltürme des AKW Grafenrheinfeld gesprengt

Grafenrheinfeld: In einer spektakulären Aktion sind am Abend die Kühltürme des abgeschalteten Atomkraftwerks Grafenrheinfeld gesprengt worden. Die beiden Türme im unterfränkischen Landkreis Schweinfurt fielen nach der kontrollierten Sprengung wie geplant in sich zusammen. Der Ablauf hatte sich wegen einer Protestaktion aber um fast anderthalb Stunden verzögert. Ein Mann war auf einen Strommast geklettert, er wurde kurz darauf in Gewahrsam genommen. Das Kraftwerk in Grafenrheinfeld ist 1981 in Betrieb genommen und 2015 abgeschaltet worden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2024 06:00 Uhr