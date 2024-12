Krokodil aus „Crocodile Dundee“ gestorben

New York: Das aus dem Film "Crocodile Dundee" bekannte riesige Krokodil Burt ist im Alter von vermutlich mehr als 90 Jahren gestorben. Das fünf Meter lange Salzwasserkrokodil sei am Wochenende gestorben, teilte das Reptilien-Aquarium im australischen Darwin mit. In den 80er Jahren war das Reptil in einem Fluss gefangen worden. In dem Film ist es in einer kurzen Szene zu sehen, wie es aus dem Wasser kommt.

