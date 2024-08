Kröv: Gutachter untersucht Einsturz-Ursache

Kröv: Nach dem Einsturz eines Hotels in Kröv an der Mosel hat ein Gutachter seine Arbeit aufgenommen. - Er soll untersuchen, warum das historische Gebäude einstürzte und außerdem beim Bergungseinsatz helfen. Nach wie vor befindet sich ein Todesopfer unter den Trümmern. Vermutlich handelt es sich um den Besitzer des Hotels. Zwei Menschen waren bei dem Unglück am späten Dienstag Abend gestorben. Sieben weitere konnten lebend aus den Trümmern gerettet werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.08.2024 22:00 Uhr