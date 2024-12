Kroatischer Präsident Milanovic muss im Januar in die Stichwahl

Zagreb: In Kroatien hat Amtsinhaber Milanovic die erste Runde der Präsidentschaftswahl klar für sich entschieden. Lange Zeit hatte es sogar so ausgesehen, als habe er die nötige Mehrheit von 50 Prozent erreicht. Nach Auszählung fast aller Stimmen fiel er dann aber auf 49,1 Prozent zurück. Damit muss er am 12. Januar gegen den Kandidaten der konservativen Regierungspartei HDZ, Plenkovic, in die Stichwahl. Dieser erhielt 19,4 Prozent der Stimmen und blieb damit deutlich hinter den Erwartungen zurück.

