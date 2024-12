Kroatien wählt heute einen neuen Präsidenten

Zagreb: In Kroatien wird heute ein neuer Präsident gewählt. Amtsinhaber Zoran Milanovic lag in jüngsten Umfragen vorn. Der 58 Jahre alte Politiker kommt aus der Sozialdemokratie, fallt aber immer wieder durch rechtspopulistische Rhetorik auf. Sein aussichtsreichster Herausforderer ist der Kandidat der konservativen HDZ, Dragan Primorac. Insgesamt treten acht Kandidaten an, Experten gehen aber davon aus, dass keiner schon im ersten Wahlgang die notwendige Mehrheit von 50 Prozent erreichen wird. Damit dürfte es auf eine Stichwahl am 12. Januar hinauslaufen. Mit ersten Ergebnissen wird heute am späten Abend gerechnet. Das EU-Mitglied Kroatien mit rund 3,8 Millionen Einwohnern kämpft derzeit mit hoher Inflation, Korruption und Arbeitskräftemangel.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.12.2024 11:00 Uhr