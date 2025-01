Krisenstab in Berlin berät über Maul- und Klauenseuche in Brandenburg

Berlin: Der Ausbruch der Maul- und Klauenseuche in Brandenburg beschäftigt auch die Bundespolitik. Heute soll in Berlin ein Krisenstab tagen - geleitet von Landwirtschaftsminister Özdemir. Das hochansteckende Virus war vergangene Woche in Brandenburg in einer Wasserbüffel-Herde nachgewiesen worden. Es sind die ersten bestätigten Fälle in Deutschland seit 1988. Das Agrarministerium in Potsdam hat inzwischen das Verbot von Tiertransporten um zwei Tage verlängert. Mehrere Länder - darunter Südkorea und Mexiko – haben den Import von deutschem Schweinefleisch vorerst gestoppt. Die wirtschaftlichen Schäden sind noch nicht absehbar.

