Krisendienste sind rund um die Uhr erreichbar

München: Bayerns Gesundheitsminissterin Gerlach hat dazu aufgerufen, mit psychischen Problemen offener umzugehen. Sie müssten weiter aus der Tabuzone geholt werden, so Gerlach. Gerade an Weihnachten könnten psychische Erkrankungen zu einer besonders schweren Last werden. Gerlach verwies darauf, dass die Krisendienste des Freistaates rund um die Uhr unter der Nummer 0800 655 30 00 erreichbar seien. Sie können Hilfe in über 120 Sprachen leisten und verstehen sich auch als Ansprechpartner der Angehörigen von Menschen in Krisen. Ältere Menschen, die sich einsam fühlen, können unter der Nummer 0800 470 80 90 auch ohne aktue Krise anonym und vertraulich mit jemandem sprechen, der ihnen zuhört.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.12.2024 13:00 Uhr