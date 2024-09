Kris Kristofferson stirbt im Alter von 88 Jahren

Los Angeles: Der US-amerikanische Country-Sänger Kris Kristofferson ist tot. Wie eine Sprecherin der Familie mitteilte, starb er vorgestern im Alter von 88 Jahren friedlich zu Hause auf Maui im US-Bundesstaat Hawaii. Kristofferson gilt als einer der bedeutendsten Songwriter aller Zeiten. Seine Lieder wurden von Musik-Legenden wie Elvis Presley, Joan Baez, Willie Nelson und Janis Joplin gesungen. Er war auch ein gefeierter Filmstar. Geboren wurde der Enkel schwedischer Einwanderer 1936 in Texas. Mit einem Stipendium für Hochbegabte studierte Kristofferson im britischen Oxford und wollte zunächst Schriftsteller werden. Als er damit keinen Erfolg hatte, wurde er Hubschrauberpilot beim US-Militär und war von 1962 bis 1965 in Bad Kreuznach stationiert. Danach ging er in die Hochburg der Countrymusik, nach Nashville, stand neben Bob Dylan auf der Bühne und schrieb einen Hit nach dem anderen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.09.2024 03:00 Uhr