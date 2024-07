Kripo sucht in Memmingen nach Ursache für Explosion

Memmingen: Nach der Explosion in einem Reihenhaus in Memmingen suchen Ermittler der Kriminalpolizei und des Landeskriminalamts nach der Unglücksursache. Am Nachmittag soll das THW Trümmer aus dem Keller wegräumen, damit die Experten den Gasanschluss prüfen können. Vermutet wird, dass ein Gasaustritt zu der Explosion geführt hat. Gegen diese Theorie spricht allerdings, dass die Rohre sehr neu sind, und dass die Anlage est vor zwei Wochen von den Stadtwerken überprüft wurde. Bei der Explosion kam ein 17-Jähriger im Nachbarhaus ums Leben.

