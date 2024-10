Kriminalität an bayerischen Bahnhöfen ist deutlich gestiegen

München: An den Hauptbahnhöfen in Bayern gibt es deutlich mehr Kriminalität. In München hat sich die Zahl der Straftaten von 2019 bis 2023 verdoppelt, berichtet die "Bayerische Staatszeitung" und beruft sich auf Angaben der Bundespolizei. Nürnberg und Augsburg verzeichneten demnach einen Anstieg um ein Drittel. Um 165 Prozent und damit am stärksten haben die Straftaten am Regensburger Hauptbahnhof zugenommen. Neben vielen Gewaltdelikten haben laut Bundespolizei vor allem Ladendiebstähle dazu beigetragen. Das BR-Magazin "report München" hatte bereits im Frühjahr über einen Anstieg der Kriminalität an den Bahnhöfen in Deutschland berichtet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2024 07:00 Uhr