Kriminalbeamte mahnen nach Anschlag in Magdeburg zu Zurückhaltung

Magdeburg: Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt von Magdeburg hat der Bund Deutscher Kriminalbeamter zur Zurückhaltung gemahnt und vor Schuldzuweisungen gewarnt. Zum jetzigen Zeitpunkt sei es noch zu früh, um voreilige Schlüsse zu ziehen oder gar politische Forderungen zu formulieren, erklärte Verbandschef Peglow. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen erfuhr, verdichten sich die Hinweise auf eine gravierende psychische Erkrankung des Täters. Damit wird es unwahrscheinlicher, dass der Generalbundesanwalt in Karlsruhe die Ermittlungen übernimmt. Für den Abend plant die AfD in Sachsen-Anhalt eine Kundgebung auf dem Domplatz mit anschließendem Trauermarsch. Dazu wird auch AfD-Bundessprecherin Weidel erwartet. Zeitgleich hat ein Bündnis aus mehreren zivilgesellschaftlichen Organisationen zu einer Menschenkette am Tatort auf dem Alten Markt aufgerufen. Sie richtet sich gegen eine politische Instrumentalisierung des Attentats.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 15:00 Uhr