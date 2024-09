Kriege stehen im Zentrum der UN-Generaldebatte

New York: Überschattet von den Auseinandersetzungen im Nahen Ostren beginnt heute in den USA die einwöchige Generaldebatte der Vereinten Nationen. In New York werden mehr als 130 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter ihnen US-Präsident Biden, Israels Ministerpräsident Netanjahu. Auch der ukrainische Präsidenten Selenskyj wird vor dem Plenum sprechen. Am Rande des Treffens werden die Außenminister der G7-Staaten über Lieferungen von Raketen mit längerer Reichweite an die Ukraine beraten. Die Geschosse könnten russisches Territorium erreichen. Der EU-Außenbeauftragte Borrell sagte zur Begründung, es sei klar, dass Russland neue Waffen erhalte - darunter auch iranische Raketen, obwohl Teheran dies wiederholt bestritten habe.

