Krieg ist laut Selenskyj nach Russland zurückgekehrt

Kiew: Das Militär der Ukraine setzt seine Angriffe auf russische Ziele unvermindert fort. Präsident Selenskyj erklärte in einer Videobotschaft, der Krieg sei nach Russland "zurückgekehrt". Bei den jüngsten Angriffen der Ukraine auf Russland ist in der Region Woronesch offenbar ein Munitionsdepot getroffen worden, berichten Medien. Der Gouverneur der Region ordnete für drei Ortschaften den Notstand an, wegen der Gefahr von Explosionen und Bränden. Auch Russland griff die Ukraine erneut an. Das Militär in Kiew berichtet von Marschflugkörpern, die auf einer Insel im Schwarzen Meer eingeschlagen seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.08.2024 12:00 Uhr