Kretschmer übt scharfe Kritik an AfD - vor allem an Höcke

Dresden: Der sächsische Ministerpräsident Kretschmer von der CDU hat die AfD scharf attackiert. Drei Wochen vor den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen übte Kretschmer vor allem Kritik am thüringischen AfD-Spitzenkandidaten Höcke. Dieser sei ein Neonazi - von seiner Wortwahl her, von den Themen, die er anspreche und von seinem Benehmen her, sagte Kretschmer der "Bild am Sonntag". Der CDU-Mann beklagte, dass die AfD auch in Sachsen eine immer radikalere Haltung habe. Er schränkte aber ein, dass nicht alle Wähler und Mitglieder der Partei rechtsextrem seien. Vielmehr hätten sehr viele Menschen das Vertrauen in die Institutionen verloren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 11.08.2024 02:00 Uhr