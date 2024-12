Kretschmann will mögliche Klimastrafen für Autoindustrie aussetzen

Reutlingen: Der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann von den Grünen will die Autoindustrie schützen. Konkret geht es um mögliche EU-Klimastrafen in Milliardenhöhe. Kretschmann sagte beim Landesparteitag der Grünen in Reutlingen, Deutschland könne nicht seinen Unternehmen Milliarden-Strafzahlungen aufbrummen, während andere Länder ihre Schlüsselindustrien mit Milliardensummen unterstützten. Nach EU-Recht drohen Autobauern Geldbußen, wenn sie die sogenannten Flottengrenzwerte für den CO2-Ausstoß überschreiten. Kretschmann will diese Strafzahlungen aussetzen.

