Kremlchef Putin entschuldigt sich nach Flugzeugabsturz bei Aserbaidschan

Moskau: Russlands Präsident Putin hat sein Bedauern über den Absturz einer Passagiermaschine aus Aserbaidschan geäußert und sich beim aserbaidschanischen Präsidenten Aliyev entschuldigt. In einer Mitteilung des Kremls heißt es, Putin entschuldige sich dafür, dass sich der tragische Vorfall im russischen Luftraum ereignet habe. Zum Zeitpunkt des Absturzes sei die russische Flugabwehr im Einsatz gegen ukrainische Drohnenangriffe gewesen. Die Maschine stürzte am ersten Weihnachtsfeiertag bei einer misslungenen Notlandung in Kasachstan ab; dabei starben 38 Menschen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2024 21:30 Uhr