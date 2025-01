Krankenstand in Deutschland sinkt leicht

Berlin: Der Krankenstand in Deutschland ist erstmals seit zwei Jahren wieder gesunken. Das zeigt eine neue Studie im Auftrag der Krankenkasse DAK. Demnach gingen die Ausfalltage im Jahr 2024 im Vergleich zu den beiden Vorjahren um 0,1 Prozentpunkte zurück. Insgesamt waren so an jedem Tag durchschnittlich 54 von 1.000 Erwerbstätigen krankgeschrieben. Deutschland bewege sich damit im oberen europäischen Mittelfeld, hieß es. Einen besonders starken Rückgang gab es bei Atemwegserkrankungen wie Husten, Bronchitis oder Schnupfen. Die DAK sieht zwar erste positive Signale, ob daraus eine Trendwende wird, müssten aber die nächsten Jahre zeigen.

