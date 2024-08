Krankenstand des Kita-Personals ist laut Studie überdurchschnittlich hoch

München: In den bayerischen Kitas fällt das Personal deutlich häufiger wegen Krankheit aus als in anderen Branchen. Das ist das Ergebnis einer Analyse der Bertelsmann-Stiftung und des Fachkräfte-Forums. Demnach waren im vergangenen Jahr die Beschäftigten in der Kinderbetreuung im Durchschnitt an rund 24 Tagen arbeitsunfähig. Alle anderen Berufsgruppen verzeichneten knapp 18 krankheitsbedingte Fehltage. Bundesweit sind die Fehlzeiten sogar noch höher. Grund sind vor allem psychische Belastungen. Die Bertelsmann-Stiftung warnt daher vor einem Teufelskreis: Aufgrund der steigenden Krankenstände würden immer mehr Fachkräfte ausfallen, wodurch die Belastung der verbleibenden Beschäftigten weiter zunehme. Der Studie zufolge müssten zusätzlich fast 100.000 Vollzeitkräfte als Krankheitsvertretungen eingestellt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.08.2024 07:00 Uhr