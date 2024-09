Krankenhäuser in südlichen Vororten von Beirut werden evakuiert

Beirut: Nach den heftigen israelischen Angriffen auf den Süden der libanesischen Hauptstadt, hat das Gesundheitsministerium des Libanons die Evakuierung von Krankenhäusern in dem Gebiet angeordnet. Ab sofort sollen Kliniken in Landesteilen, die nicht von den Angriffen betroffen sind, nur noch akute Notfälle behandeln. So solle Platz für die Aufnahme von Patienten aus den geräumten Krankenhäusern geschafft werden, hieß es. In der Nacht und am frühen Morgen hatte Israel Stellungen der Hisbollah Miliz im Süden und im Osten des Libanons attackiert. Dabei sollen Angaben des israelischen Militärs zufolge, auch hochrangige Kommandeure der Miliz getötet worden sein. UN-Generalsekretär Guterres warnte in New York vor einer Ausweitung des Krieges im Nahen Osten und forderte eine sofortige Waffenruhe. So solle humanitäre Hilfe ermöglicht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2024 08:30 Uhr