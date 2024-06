Kosten für Krankenhäuser übersteigen 100-Milliarden-Grenze

Berlin: Die Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen für die Krankenhäuser in Deutschland steigen immer weiter. In diesem Jahr werden sie voraussichtlich erstmals die 100-Milliarden-Euro-Marke überschreiten. Damit hätten sich die Ausgaben seit 2006 verdoppelt, so der Spitzenverband der Kassen. Jeder dritte Euro aus den Beiträgen der Versicherten an die gesetzlichen Kassen fließe inzwischen in die Krankenhäuser. Der GKV-Spitzenverband forderte Maßnahmen von der Politik, um den Trend zu stoppen. So müssten die Kliniken solche Angebote abbauen, die nicht für eine gute Versorgung benötigt würden. Und für die Krankenhäuser müssten bundesweit verbindliche Standards gelten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.06.2024 06:00 Uhr