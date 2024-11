Konsulatsschließungen: Iran bestellt deutschen Geschäftsträger ein

Berlin: Die Beziehungen zwischen Deutschland und dem Iran sind auf einem neuen Tiefpunkt. Grund ist die Hinrichtung des Deutsch-Iraners Jamshid Sharmahd am Montag. Nachdem die Bundesregierung angeordnet hat, alle drei iranischen Generalkonsulate hierzulande zu schließen, hat der Iran nun den Geschäftsträger der deutschen Botschaft einbestellt. Das Außenministerium in Teheran nannte die Schließung ungerechtfertigt. Die iranische Botschaft in Berlin soll aber offen bleiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.11.2024 03:00 Uhr