Konrad-Adenauer-Stiftung in Russland wird geschlossen

Moskau: Die Konrad-Adenauer-Stiftung in Russland muss ihre Büros schließen. Wie die russische Generalstaatsanwaltschaft bekanntgab, setzt das Land die CDU-nahe Einrichtung auf die Liste der in Russland unerwünschten Organisationen. Zur Begründung hieß es, die Stiftung verbreite Material, das die Führung der Russischen Föderation, ihre Innen- und Außenpolitik, sowie die Arbeit der Strafverfolgungsbehörde und das Justizsystem diskreditiere. Ein Sprecher der Konrad-Adenauer-Stiftung erklärte, die Entscheidung komme nicht überraschend. Man habe bereits seit Ausbruch des Kriegs gegen die Ukraine die Arbeit in Russland eingestellt. Auf der Liste der unerwünschten Organisationen in dem Land stehen neben der Konrad-Adenauer-Stiftung unter anderem auch die Heinrich-Böll- oder die Friedrich-Ebert-Stiftung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 20:00 Uhr